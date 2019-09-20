Дубай. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Йеменские повстанцы-хуситы обвинили Саудовскую Аравию и ее союзников в эскалации напряженности в портовом городе Ходейда на севере Йемена, сообщают в пятницу западные СМИ.
Представитель хуситов назвал происходящее "опасной эскалацией", которая может подорвать достигнутое в Швеции соглашение.
Арабская коалиция ранее начала военную операцию на севере йеменского портового города Ходейда.
Представитель коалиции полковник Турки аль-Малики заявил, что операция не нарушает нормы международного права и попросил гражданских лиц держаться подальше от объектов, являющихся целью операции.
По его данным, коалиция уничтожила четыре монтажные площадки для сбора дистанционно управляемых катеров и морских мин. Коалиция отмечает, что уничтожение враждебных объектов способствует свободе морского судоходства.
Ранее Турки аль-Малики сообщил, что коалиционные силы сорвали "террористический акт со стороны ополчения хуситов на юге Красного моря".
Силы коалиции перехватили в четверг вечером и уничтожили заминированную лодку хуситов на дистанционном управлении, с помощью которой планировалось совершить теракт.
Операция началась после того, как йеменские повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за удары, нанесенные 14 сентября по объектам саудовской нефтяной компании Aramco. В Эр-Рияде утверждают, что атаки были реализованы не из Йемена.
В конце прошлого года в Швеции прошли переговоры по урегулированию ситуации в Йемене. В них принимали участие правительственная делегация Йемена во главе с главой МИД Халедом аль-Ямани и представители повстанцев-хуситов. Мятежники в рамках договоренностей между сторонами конфликта в Йемене в конце декабря согласились вернуть контроль над портом Ходейда на Красном море правительству страны.
В мае сообщалось, что хуситы начали постепенный вывод войск из портов в провинции Ходейда. Однако затем СМИ сообщали, что хуситы все же не вывели свои силы из города Ходейда.
Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года.
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