Этот контент был опубликован 20 сентября 2019 г. 11:43

Дубай. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Йеменские повстанцы-хуситы обвинили Саудовскую Аравию и ее союзников в эскалации напряженности в портовом городе Ходейда на севере Йемена, сообщают в пятницу западные СМИ.

Представитель хуситов назвал происходящее "опасной эскалацией", которая может подорвать достигнутое в Швеции соглашение.

Арабская коалиция ранее начала военную операцию на севере йеменского портового города Ходейда.

Представитель коалиции полковник Турки аль-Малики заявил, что операция не нарушает нормы международного права и попросил гражданских лиц держаться подальше от объектов, являющихся целью операции.

По его данным, коалиция уничтожила четыре монтажные площадки для сбора дистанционно управляемых катеров и морских мин. Коалиция отмечает, что уничтожение враждебных объектов способствует свободе морского судоходства.

Ранее Турки аль-Малики сообщил, что коалиционные силы сорвали "террористический акт со стороны ополчения хуситов на юге Красного моря".

Силы коалиции перехватили в четверг вечером и уничтожили заминированную лодку хуситов на дистанционном управлении, с помощью которой планировалось совершить теракт.

Операция началась после того, как йеменские повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за удары, нанесенные 14 сентября по объектам саудовской нефтяной компании Aramco. В Эр-Рияде утверждают, что атаки были реализованы не из Йемена.

В конце прошлого года в Швеции прошли переговоры по урегулированию ситуации в Йемене. В них принимали участие правительственная делегация Йемена во главе с главой МИД Халедом аль-Ямани и представители повстанцев-хуситов. Мятежники в рамках договоренностей между сторонами конфликта в Йемене в конце декабря согласились вернуть контроль над портом Ходейда на Красном море правительству страны.

В мае сообщалось, что хуситы начали постепенный вывод войск из портов в провинции Ходейда. Однако затем СМИ сообщали, что хуситы все же не вывели свои силы из города Ходейда.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года.

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