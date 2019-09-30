Дубай. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Повстанцы-хуситы в Йемене отпустили на свободу 290 пленных, сообщает в понедельник Международный комитет Красного Креста.
Красный Крест содействовал освобождению заключенных, отмечает организация. Так, Красный Крест помогал подтвердить персональную информацию заключенных, а также организовывал возвращение домой этих людей.
Среди заключенных были 42 человека, которые находились в центре содержания заключенных во время авиаудара сил коалиции во главе с Саудовской Аравией в начале сентября. Тогда в результате удара погибли более 100 человек.
1мм во