Этот контент был опубликован 30 сентября 2019 г. 13:43

Дубай. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Повстанцы-хуситы в Йемене отпустили на свободу 290 пленных, сообщает в понедельник Международный комитет Красного Креста.

Красный Крест содействовал освобождению заключенных, отмечает организация. Так, Красный Крест помогал подтвердить персональную информацию заключенных, а также организовывал возвращение домой этих людей.

Среди заключенных были 42 человека, которые находились в центре содержания заключенных во время авиаудара сил коалиции во главе с Саудовской Аравией в начале сентября. Тогда в результате удара погибли более 100 человек.

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