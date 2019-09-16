Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 9:41

Дубай. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Йеменские мятежники-хуситы по-прежнему считают своими потенциальными мишенями объекты нефтяной промышленности в Саудовской Аварии, сообщает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на заявление группировки.

Также в заявлении хуситов говорится, что у них есть вооружение способное поразить цель в любой точке Саудовской Аравии.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке дронов. В частности, атакован был крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

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