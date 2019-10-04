Этот контент был опубликован 4 октября 2019 г. 9:35

Мумбай. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Резервный банк Индии (RBI, центробанк страны) в пятницу снизил ключевую процентную ставку (РЕПО) в пятый раз с начала текущего года для поддержания экономического роста в стране.

Она была уменьшена до 5,15% годовых с 5,4% годовых. Это самый низкий показатель с 2010 года.

Рост индийского ВВП в апреле-июне замедлился до 5%, что стало наихудшим показателем за последние шесть лет. Это обусловлено снижением расходов как потребителей, так и компаний.

Служба финансово-экономической информации

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