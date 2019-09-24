Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 14:58

Пекин. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Народный банк Китая (китайский ЦБ) отрицает сообщения о намерении выпустить свою криптовалюту к ноябрю и о том, что первыми пользователями системы онлайн-платежей станут интернет-гиганты Alibaba и Tencent.

НБК опубликовал заявление на своем официальном сайте для опровержения слухов Piyao, пишет MarketWatch. При этом регулятор не предоставил никаких деталей, а лишь опроверг информацию о грядущем выпуске криптовалюты.

Многочисленные СМИ и источники в отрасли сообщали, что Пекин близок к тому, чтобы представить собственную систему электронных платежей, и что работу над ней ускоряют планы американского интернет-гиганта Facebook выпустить криптовалюту Libra.

При этом Китай стал бы первой крупной страной в мире, выпустившей электронную версию собственной валюты.

В отличие от децентрализованных криптовалют на основе технологии блокчейн, валюта, которую планирует выпустить китайский ЦБ, должна способствовать усилению контроля Пекина над финансовой системой.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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