Этот контент был опубликован 6 февраля 2020 г. 10:39

Брюссель. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Центральные банки мира в нынешних условиях имеют меньше возможностей для действий, полагает глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

"Обстановка низких процентных ставок и низкой инфляции существенно ограничивает возможности для ЕЦБ и других мировых центробанков по ослаблению денежно-кредитной политики при угрозе экономического спада", - сказала она, выступая в Европарламенте.

Экономика еврозоны остается "относительно устойчивой и продолжает повышаться в целом в соответствии с ожиданиями, хотя темпы роста остаются сдержанными, отметила Лагард.

По ее словам, "уханьский коронавирус" и его влияние на мировую экономику стали "новым источником беспокойства", сообщает агентство Bloomberg.

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