Брюссель. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Центральные банки мира в нынешних условиях имеют меньше возможностей для действий, полагает глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.
"Обстановка низких процентных ставок и низкой инфляции существенно ограничивает возможности для ЕЦБ и других мировых центробанков по ослаблению денежно-кредитной политики при угрозе экономического спада", - сказала она, выступая в Европарламенте.
Экономика еврозоны остается "относительно устойчивой и продолжает повышаться в целом в соответствии с ожиданиями, хотя темпы роста остаются сдержанными, отметила Лагард.
По ее словам, "уханьский коронавирус" и его влияние на мировую экономику стали "новым источником беспокойства", сообщает агентство Bloomberg.
Оь ак пч