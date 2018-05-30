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Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 14:35 30.05.2018 - 14:35

Веллингтон. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Эпидемия микоплазмоза крупного рогатого скота в Новой Зеландии вынудила власти страны принять решение о рекордном сокращении поголовья и значительных тратах на спасение молочной отрасли.

Резервный банк Новой Зеландии (центробанк) в полугодовом докладе о финансовой стабильности выразил опасения, что эпидемия создает угрозу как для фермеров, так и для банковской отрасли. Распространение микоплазмоза "потенциально может оказать негативное влияние на производительность и рентабельность молочной отрасли и может привести к убыткам для банков", говорится в документе.

Новая Зеландия производит 3% всего мирового молока, и эта отрасль для нее - крупнейший источник экспортной выручки. В стране примерно 6,6 млн молочных коров.

Власти согласовали с фермерами забой более 150 тыс. животных: 26 тыс. уже уничтожены за последние пару месяцев, в ближайшие год-два на бойни отправятся еще около 126 тыс., передают новозеландские телеканалы. Стоимость этой программы оценивается в 886 млн новозеландских долларов ($616 млн), более двух третей расходов будут профинансированы из бюджета. Кроме того, 32% возьмут на себя ассоциации Dairy NZ и Beef+Lamb New Zealand

Если же распространение микоплазмоза не остановить, отрасль за 10 лет потеряет не менее 1,3 млрд новозеландских долларов, утверждают в правительстве.

"Мы не хотим через пять лет осознать, что 20% ферм подверглись существенному заражению, лишились источника средств к существованию и испытывает огромные проблемы с заботой о животных, и думать, почему же мы это допустили", - отметил управляющий директор ветклиники VetSouth в Уинтоне Марк Брайан. Именно с Уинтона началось распространение эпидемии.

Впервые микоплазмоз КРС был выявлен в Новой Зеландии в июле 2017 года, к маю 2018 года он диагностирован у животных на 37 фермах. Изначально считалось, что болезнь удалось сдержать, но она продолжает распространяться.

Полиция Новой Зеландии совместно с профильными ведомствами проводит расследование, чтобы установить, как микоплазмоз появился в стране и как он перебрался с Южного острова на Северный.

Служба финансово-экономической информации

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