Этот контент был опубликован 7 мая 2020 г. 12:12

Осло. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Банк Норвегии по итогам заседания в четверг снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до нуля, что является рекордным минимумом.

Это стало неожиданностью для аналитиков, не ожидавших ее изменения, отмечает Trading Economics.

Ставка была снижена в третий раз с середины марта, поскольку из-за пандемии коронавируса COVID-19 экономическая активность в стране резко ухудшилась. Кроме того, аналогичная ситуация складывается в соседних странах, что также оказывает негативное влияние вместе с падением нефтяных цен.

Центральный банк Бразилии накануне снизил базовую процентную ставку SELIC на 75 базисных пунктов, доведя ее до нового исторического минимума в 3% годовых.

Эксперты в среднем ожидали сокращения на 50 б.п. В марте она была уменьшена на 50 б.п.

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