Этот контент был опубликован 19 декабря 2019 г. 11:00

Стокгольм. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Риксбанк (центральный банк Швеции) в четверг повысил базовую процентную ставку до нуля с минус 0,25% годовых, как и ожидало большинство экономистов и аналитиков.

Риксбанк был зачинателем тенденции по переводу ставок в отрицательную зону в 2009 году, а теперь первым вывел их оттуда, отмечает MarketWatch.

Последний раз до этого шведский ЦБ поднимал ставку в декабре 2018 года, удивив рынок. Тогда ее размер был увеличен до минус 0,25% с рекордно низкой отметки минус 0,5%, державшейся с декабря 2015 года. Этот подъем стал первым с апреля 2011 года.

Нынешнее решение повысить ставки обусловлено ожиданиями, что инфляция в стране вплотную приблизится к целевому уровню в 2% в ближайшие годы.

Тем не менее, заявления Риксбанка указывают на то, что дальнейшее увеличение процентных ставок в следующем году маловероятно. Об этом говорит, в частности, тот факт, что двое из директоров голосовали против повышения ставки в декабре, предлагая дождаться очевидных признаков ускорения темпов роста потребительских цен.

Между тем Банк Норвегии в четверг подтвердил ключевую ставку на уровне 1,5% годовых, что совпало с консенсус-прогнозом.

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