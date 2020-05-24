Этот контент был опубликован 24 мая 2020 г. 2:07

Пекин. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Вопросы совершенствования ядерного сдерживания рассмотрел на состоявшемся расширенном заседании Центральный военный совет КНДР, сообщили СМИ Северной Кореи в воскресенье.

"На заседании были сформулированы новые направления политики по дальнейшему наращиванию ядерного сдерживания и приведению стратегических сил в состояние повышенной боевой готовности в соответствии с общими требованиями по строительству и развитию вооруженных сил страны", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

В частности, как отмечает агентство, "были рассмотрены важнейшие меры по значительному повышению огневой ударной мощи средств артиллерии Корейской народной армии".

Заседание прошло под председательством лидера страны Ким Чен Ына, который подчеркнул важность "реализации монолитного партийного руководства" армией, и уточнил "ключевые вопросы, которые необходимо постоянно держать в центре внимания военно-политической деятельности вооруженных сил КНДР, а также задачи и пути их решения", сообщило ЦТАК.

Ким подписал семь документов, связанных с обсуждавшимися в ходе заседания вопросами, направленных в том числе на повышение ответственности и роли военно-учебных заведений и реорганизацию структуры военного командования.

Наблюдатели обратили внимание, что Ким Чен Ын впервые появился на публике с 1 мая. Сообщение ЦТАК сопровождается фотографией лидера в президиуме заседания.

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