Этот контент был опубликован 23 сентября 2019 г. 10:42

Дубай. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Задачи ближневосточной политики США состоят в том, чтобы взять под контроль нефтяные месторождения на востоке Саудовской Аравии и поставлять вооружения странам региона, заявил в понедельник президент Ирана Хасан Рухани в международном аэропорту "Мехрабад" перед вылетом в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.

"Причина действий (Вашингтона - ИФ) заключается в том, что США хотят полностью подчинить регион и взять под контроль всю нефть в восточной части Саудовской Аравии; и, конечно же, США борются за это с Китаем и с другими игроками", - приводит слова Рухани сайт президента Ирана.

"Американцы хотят воспользоваться такой возможностью, и они добиваются заключения оборонных контрактов на миллиарды долларов со странами региона, демонстрируя, что у них есть другие причины (помимо провозглашаемых - ИФ) для сохранения присутствия в регионе", - продолжил Рухани.

Говоря о нападении на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, президент отметил, что этот инцидент - "результат агрессии США, Саудовской Аравии, ОАЭ, сионизма и их приверженцев против Йемена". Также Рухани сказал, что поддержка США в мире резко упала.

Кроме этого, президент затронул вопрос американских санкций против Ирана, отметив, что по собственному признанию американцев, Вашингтон ввел санкции против чего только мог в Иране. В то же время, по утверждению Рухани, Иран выдерживает санкционное давление, и иранская "экономика за последние месяцы растет".

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco в Саудовской Аравии подверглись атаке. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке королевства. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся Иран. Тегеран отвергает эти обвинения.

В субботу глава Пентагона США Марк Эспер сообщил, что президент США Дональд Трамп одобрил отправку на Ближний Восток дополнительных войск. Эспер пояснил, что такое решение глава государства принял в ответ на запросы о подкреплениях со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ.

1аю ар

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