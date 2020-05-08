Этот контент был опубликован 8 мая 2020 г. 10:51

Берлин. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Целый ряд памятных мероприятий запланировало посольство РФ в Берлине на годовщину Дня Победы - в ФРГ этот день празднуют 8 мая.

Это праздник начался с возложения цветов и венков к памятнику советским солдатам в Тиргартене. В мероприятии принял участие бургомистр Берлина Михаэль Мюллер и посол РФ Сергей Нечаев, на 10.00 (11.00 мск) было запланировано памятное возложение цветов на территории мемориала в берлинском районе Панков.

Помимо этого, в течение дня бургомистр Мюллер впервые планирует посетить Германо-российский музей в бывшем военном городке Карлсхорст: музей находится в здании, где проходило подписание капитуляции.

Также российские дипломаты и дипломаты стран бывших союзных республик СССР 9 мая посетят мемориал в Трептов-парке.

В Берлине находится сразу несколько крупных советских мемориалов и советских захоронений. Мемориал в Тиргартене в самом центре Берлина был создан после окончания войны скульпторами Львом Кербелем, Владимиром Цигалем и архитектором Николаем Сергиевским. На территории мемориала, на входе в который стоят памятник с именами погибших и два танка Т-34, находятся около 2,5 тысяч захоронений советских солдат; местонахождение отдельных могил до сих пор неизвестно.

Площадь Трептов-парка равняется примерно 88 гектарам. На территории парка находится знаменитый памятник Воину-освободителю и советское кладбище. Скульптура Воина стоит на кургане в центре кладбища, к кургану ведет широкая лестница. На территории комплекса находятся братские могилы, где захоронены останки 7,2 тысячи человек.

Еще один крупный советский мемориал есть в районе Панков в месте Шёнхольцер Хайде. После Второй мировой войны в северо-западной части парка в период с 1947 по 1949 годы было разбито военное кладбище: там были захоронены останки более 13 тысяч офицеров и солдат Красной Армии, и среди них, по данным властей Берлина, 120 женщин.

1тф аю

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