Этот контент был опубликован 14 мая 2019 г. 14:50

Дубай. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Атаки на корабли у побережья ОАЭ являются попыткой усилить напряженность в Ближневосточном регионе, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф, чьи слова приводит агентство "Тасним".

Зариф во вторник провел встречу в Дели с главой МИД Индии Сушмой Сварадж. По словам Дж.Зарифа они обсудили "подозрительные диверсионные акты, происходящие в нашем регионе с целью разжечь напряженность".

Иранский министр указал, что Тегеран предполагал, что подобные диверсии будут происходить в регионе.

В воскресенье ливанские СМИ сообщали о взрывах и пожарах на танкерах в порту Фуджейры в ОАЭ, но управление порта и власти эмирата опровергали эту информацию.

Позднее МИД ОАЭ сообщил о "вредительских актах", зафиксированных в отношении четырех судов вблизи территориальных вод ОАЭ. В то же время, внешнеполитическое ведомство ОАЭ заявило, что в результате инцидента нет пострадавших или погибших, разлива нефти не произошло.

Впоследствии стало известно, что одно из четырех пострадавших от нападения судов в Оманском заливе принадлежит ОАЭ, еще одно - Норвегии. Еще два танкера принадлежат Саудовской Аравии.

На фоне этих событий США опубликовали предупреждение для судов о том, что "Иран или его марионетки" могут попытаться повлиять на навигацию коммерческих и военных судов в регионе.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на американское официальное лицо во вторник заявила, что Иран, согласно первоначальным оценкам, может нести ответственность за атаки на несколько судов у побережья ОАЭ.

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