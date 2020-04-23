Этот контент был опубликован 23 апреля 2020 г. 8:28

Вашингтон. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - США продолжат добиваться денуклеаризации Северной Кореи вне зависимости от того, кто находится у власти в Пхеньяне, сказал в эфире американского телеканала Fox News госсекретарь Майкл Помпео, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о возможном нездоровье северокорейского лидера Ким Чен Ына.

"Вызов остается прежним, прежней остается и цель - неважно, кто правит в Северной Корее. Им придется отказаться от ядерного оружия так, чтобы мы могли быть в этом уверены", - сказал он.

При этом Помпео отметил, что США обещают стране "более светлое будущее", если Пхеньян проведет денуклеаризацию.

Помпео посещал Северную Корею четыре раза в 2018 году, когда занимался подготовкой саммитов США-КНДР.

Ранее на этой неделе американский телеканал CNN сообщил, что в Вашингтоне изучают данные об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера, и в частности о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын находится в серьезной опасности после операции.

Это сообщение появилось после того, как южнокорейское интернет-издание Daily NK сообщило, что Ким Чен Ын проходит медицинское лечение на вилле в курортном уезде Хянсан после операции на сердце.

Отсутствие сообщений о северокорейском лидере в СМИ КНДР часто вызывает слухи о состоянии его здоровья.

Ким Чен Ын уже исчезал из поля зрения общественности более чем на месяц в 2014 году. После он появился с тростью. Южнокорейская разведка тогда сообщила, что ему сделали операцию на ноге.

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