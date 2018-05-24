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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 18:13 24.05.2018 - 18:13

Санкт-Петербург. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Текущая цена на нефть в $80 за баррель приведет к переизбытку нефти на рынке, для сбалансированного рынка нужно снизить ее до $65-75 за баррель, считает глава и основной владелец одного из крупнейших нефтетрейдеров в мире - Gunvor Торбьорн Торнквист.

"ОПЕК+ сделали хорошую работу, цена на нефть достигла $80 за баррель. Я думаю, вопрос состоит в том, нужно ли много нефти на рынке? В данный момент, возможно, нет. Но, если Иран и Венесуэла снизят поставки, вероятно, нефти понадобится больше, чтобы цена на нефть не росла еще больше", - сказал он "Интерфаксу" в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018).

"Если вы посмотрите на долгосрочный период, поддержание цены в $80 за баррель приведет к переизбытку нефти снова. Думаю, цена в $65-75 за баррель - хороший уровень, который не будет препятствовать спросу. С учетом новых технологий все нефтяные компании заработают больше денег, чем они обычно получали при цене в $100 за баррель. Поэтому, заметил он, текущая ситуация выглядит, как "слишком высокая цена - слишком много нефти на рынке", - сказал Т.Торнквист.

Сс ап *

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