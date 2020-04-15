Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 11:32

Брюссель. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Принятые в ЕС ограничительные меры помогли защитить население от коронавируса COVID-19, однако за это пришлось заплатить колоссальную цену, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

"Меры ограничительного характера, принятые странами-членами, сыграли ключевую роль для сдерживания распространения инфекции. Это помогло нашим системам здравоохранения справиться с ситуацией. Однако цена таких мер - колоссальная", - написала она в своем твиттере.

Фон дер Ляйен отметила, что Еврокомиссия рекомендует учитывать три пункта при принятии решений о смягчений ограничительных мер. Первый пункт - существенное снижение темпа распространения вируса, второй - достаточно мощные возможности системы здравоохранения страны, третий - наличие инструментов по эффективному мониторингу развития ситуации с коронавирусом.

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