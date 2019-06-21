Этот контент был опубликован 21 июня 2019 г. 9:00

Сингапур. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Золото продолжает дорожать на фоне растущей геополитической напряженности, поддерживающей спрос на наиболее надежные активы.

Стоимость драгметалла с немедленной поставкой в ходе азиатской сессии в пятницу повысилась на 1,7% - до $1411,63 за унцию. Цена золота поднялась выше $1400 за унцию впервые с сентября 2013 года.

Августовские фьючерсы на золото в Нью-Йорке поднимались в цене до $1409,1 за унцию, что также является максимумом с сентября 2013 года. По данным на 9:55 мск эти контракты торгуются на уровне $1395,9 за унцию.

В четверг власти Ирана сообщили, что вооруженные силы страны сбили американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство страны. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

"Иран совершил очень большую ошибку", - написал президент США Дональд Трамп в соцсети Twitter.

Позднее Трамп заявил, что Иран, возможно, не хотел сбивать американский беспилотник, и сделано это было непреднамеренно. Трамп отметил, что ему "с трудом верится", что Иран мог решиться сбить американский военный самолет, и предположил, что это мог сделать "кто-то неконтролируемый и глупый".

По данным газеты The New York Times, Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану, однако отменил операцию в последний момент.

Помимо осложнения геополитической обстановки, фактором поддержки для рынка золота является смягчение политики Федеральной резервной системой (ФРС), а также рядом других Центробанков.

Заявления Федрезерва по итогам прошедшего 18-19 июня заседания были расценены трейдерами как сигнал того, что американский Центробанк может снизить ставку уже на следующем заседании. Это спровоцировало ослабление доллара США, что благоприятно для стоимости золота.

Пк ак де

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