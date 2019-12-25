Этот контент был опубликован 25 декабря 2019 г. 8:33

Чикаго. 25 декабря. ИНТЕРФАКС - Цена золота завершила торги во вторник выше отметки $1500 за унцию впервые за семь недель в преддверии рождественских праздников.

Февральские контракты на Comex подорожали на 1,1% - до $1504,4 за унцию. На спотовом рынке цена на закрытие составляла $1500,63 за унцию. Обе котировки являются максимальными с начала ноября.

В текущем году драгметалл подорожал на 17,4%, свидетельствуют данные FactSet.

Позитивное влияние на настроения инвесторов оказало заявление президента США Дональда Трампа о том, что торговое соглашение с Китаем готово, стороны работают над переводом и оформлением документов.

Серебро с поставкой в марте подорожало во вторник на 2% - до $17,85 за унцию, также достигнув самой высокой отметки за семь недель. Подъем продолжался четвертый день подряд.

Цена январских контрактов на платину выросла на 0,8% - до $945,6 за унцию, палладия с поставкой в марте - осталась на уровне $1849,1 за унцию.

В среду торговые площадки США и большинства стран Европы закрыты в связи с празднованием Рождества.

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