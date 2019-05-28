Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 18:56

Нью-Йорк. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику, в том числе из-за неоднозначных заявлений президента США Дональда Трампа.

Инвесторы продолжают оценивать новости, касающиеся торгового спора Вашингтона и Пекина, а также ситуации на Ближнем Востоке.

Кроме того, рынок серьезно беспокоит ситуация на Ближнем Востоке. Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, обвиняет Иран в поддержке йеменских повстанцев-хуситов, которые провели в общей сложности 35 террористических атак в Баб-эль-Мандебском проливе.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:38 мск подешевели на $0,11 (на 0,16%) - до $70 за баррель. В то же время котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на $0,48 (на 0,82%) - до $59,11 за баррель.

Цена WTI с начала текущего месяца упала на 8%.

Слова Трампа о том, что Вашингтон пока не готов к заключению торгового соглашения с Пекином, ухудшили настрой трейдеров, поскольку продолжение торгового спора омрачает перспективы спроса на нефть.

В то же время президент заявил, что США не ожидают смены власти в Иране, и это ослабило опасения дальнейшего ограничения поставок нефти из Ирана на мировой рынок.

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