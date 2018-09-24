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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 17:54 24.09.2018 - 17:54

Нью-Йорк. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок уверенно растут в ходе торгов в понедельник на заявлениях ОПЕК+, в результате чего цена марки Brent поднялась выше отметки $81 за баррель впервые с ноября 2014 года.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:38 МСК подорожали на $2,52 (3,2%) и торгуются на уровне $81,32 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличились на $1,82 (2,57%) - до $72,6 за баррель.

Brent зафиксировала предыдущий максимум текущего года в мае, тогда цены достигали $80,50 за баррель.

Ряд аналитиков полагают, что ОПЕК и другие крупные страны-производители нацелены на наращивание добычи нефти для компенсации сокращения поставок из Ирана и Венесуэлы, сообщает Dow Jones. В то же время другие эксперты считают, что подорожание нефти делает котировки более уязвимыми к быстрым откатам, учитывая опасения относительно темпов роста мировой экономики и желания ОПЕК сохранить цены ниже $80 за баррель.

Как сообщалось, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в минувшие выходные решил придерживаться договоренностей, достигнутых в июне этого года. Таким образом, мониторинговый комитет не отреагировал и на требования президента США Дональда Трампа предпринять действия, направленные на немедленное снижение нефтяных цен.

Нефтетрейдеры Mercuria и Trafigura считают, что нефть в ближайшие месяцы может подорожать до $100 за баррель впервые с лета 2014 года.

Аналитики Bank of America Merrill Lynch повысили прогноз цены нефти марки Brent в следующем году до $80 за баррель с ранее ожидавшихся $75 за баррель. Банк отметил, что в предыдущих оценках сокращение экспорта Ирана оценивалось в 500 тыс. баррелей в сутки, однако теперь он исходит из 1 млн б/с, в том числе из-за более агрессивной позиции США.

Эксперты BoAML также повысили оценку Brent с $90 за баррель до $95 за баррель на конец второго квартала следующего года.

Служба энергетической информации

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