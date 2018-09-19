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Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 17:23 19.09.2018 - 17:23

Нью-Йорк. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе торгов в среду после публикации министерством энергетики США данных об изменении объемов коммерческих запасов топлива в стране.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:54 мск подорожали на $0,02 (0,03%) и торгуются на уровне $79,05 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличились на $0,78 (1,12%) - до $70,63 за баррель.

Управление по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США сообщило о том, что резервы нефти упали на 2,057 млн баррелей за неделю, завершившуюся 14 сентября. Таким образом, они сократились по итогам пятой недели подряд.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения на 3 млн баррелей.

Резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, опустились на 1,25 млн баррелей.

EIA также сообщило, что запасы бензина на минувшей неделе уменьшились на 1,719 млн баррелей, в то время как дистиллятов - выросли на 839 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение первого показателя на 1,6 млн баррелей, второго - на 282 тыс. баррелей.

Во вторник Американский институт нефти (API) сообщил о том, что запасы нефти в США за неделю, которая завершилась 14 сентября, увеличились на 1,249 млн баррелей после значительного падения (на 8,6 млн баррелей) по итогам предыдущей недели. Резервы бензина уменьшились на 1,485 млн баррелей, в то время как дистиллятов - выросли на 1,536 млн баррелей.

Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

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