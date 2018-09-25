Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 13:24 25.09.2018 - 13:24

Лондон. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Цена нефти марки Brent может подскочить до $90 за баррель в ближайшие дни, поскольку сокращение поставок из Ирана, вероятно, превзойдет предполагавшиеся ранее 1 млн баррелей в сутки, считает главный аналитик сингапурской JTD Energy Services Джон Дрискол.

По его словам, ситуация на мировом рынке ужесточается, поскольку Саудовская Аравия и Россия заявили об отсутствии намерений наращивать добычу, а производство в Венесуэле и Ливии сокращается, сообщает Dow Jones.

Ранее эксперты JPMorgan Chase подняли прогноз средней цены сорта Brent в ближайшие полгода на $22 - до $85 за баррель, марки WTI - на $20, до $76 за баррель. При этом они не исключают вероятности достижения котировками отметки в $90 за баррель.

Это обусловлено пересмотром в сторону усиления рисков проблем с поставками, которые более чем компенсируют ослабление роста спроса. Аналитики банка полагают, что американские санкции приведут к сокращению поставок нефти из Ирана на 1,5 млн баррелей в сутки.

Аналитики Standard Chartered улучшили прогноз средней цены Brent в следующем году на $3 - до $78 за баррель, на 2020 год - на $7, до $85 за баррель. Ожидания для WTI повышены соответственно на $2 - до $73 за баррель и на $8 - до $82 за баррель. Причинами пересмотра являются существенное замедление темпов роста добычи в США и резкое падение производства в Иране.

Служба энергетической информации

oil@interfax.ru

gas@interfax.ru

utilities@interfax.ru

оь ко *

Neuer Inhalt Horizontal Line