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Этот контент был опубликован 25 июня 2014 г. 7:31 25.06.2014 - 07:31

Нью-Йорк. 25 июня. ИНТЕРФАКС-АНИ - Стоимость нефти Brent незначительно опускается в среду, WTI дорожает впервые за три сессии на информации о том, что власти США дали двум американским компаниям разрешение на экспорт нефти, сообщает агентство Bloomberg.

Августовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:49 МСК снизились в цене на $0,21 (0,18%) - до $114,25 за баррель. К закрытию рынка во вторник стоимость этих контрактов увеличилась на $0,34 (0,3%) и составила $114,46 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на $0,69 (0,65%) по сравнению с уровнем 24 июня - до $106,72 за баррель. По итогам предыдущих торгов эти контракты снизились в цене на $0,14 (0,13%) - до $106,03 за баррель.

По данным газеты The Wall Street Journal, США впервые с 70-х годов дали двум компаниям разрешение на экспорт нефти. Министерство торговли без каких-либо публичных объявлений дало специальные разрешения Pioneer Natural Resources Co. и Enterprise Products Partners LP на отгрузку зарубежным покупателям конденсата, поставки ожидаются уже в августе и будут небольшими, сообщила газета.

Выдача разрешений может подтолкнуть и другие добывающие компании подать аналогичные запросы, и министерство работает над правилами, которые сделают экспорт нефти проще.

В то же время министерство торговли во вторник заявило, что "каких-либо изменений в политике США в области экспорта нефти не произошло".

"Волатильность рынка, которую мы видим сегодня, обусловлена новостями об экспорте нефти из США, - отмечает стратег CMC Markets в Сиднее Рик Спунер. - Ситуация в Ираке удерживает цены на нефть существенно выше уровней, на которых они должны бы быть".

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