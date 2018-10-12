Цена Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые с сентября
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Нью-Йорк. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Стоимость нефти эталонной марки Brent перешла к снижению в пятницу и опустилась ниже $80 за баррель впервые с 24 сентября.
Цена декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:29 МСК снизилась на $0,59 (0,74%) - до $79,67 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,03 (0,04%) - до $70,94 за баррель.
С начала недели Brent и WTI потеряли более 4%, что является худшим показателем с мая. Снижение вызвано опасениями по поводу перспектив замедления темпов роста мирового спроса на топливо.
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Интерфакс