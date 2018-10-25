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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 7:58 25.10.2018 - 07:58

Токио. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Нефть эталонной марки Brent продолжает дешеветь в ходе утренней сессии в четверг, инвесторы реагируют на данные о запасах топлива в США.

Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 мск подешевели на $0,62 (0,81%) - до $75,55 за баррель. На торгах в среду их цена опустилась на $0,27 (0,35%) и составляла на закрытие $76,17 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,67 (1%) - до $66,15 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена увеличилась на $0,39 (0,59%), завершив торги на отметке $66,82 за баррель.

Как сообщило накануне министерство энергетики США, запасы нефти в стране выросли по итогам прошлой недели на 6,346 млн баррелей. Таким образом, они увеличились по итогам пятой недели подряд.

При этом резервы бензина сократились на 4,826 млн баррелей, дистиллятов - на 2,262 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали повышения запасов нефти на 3,3 млн баррелей, тогда как Американский институт нефти (API) днем ранее сообщил о росте товарных запасов нефти в стране на 9,88 млн баррелей.

Дополнительное давление на рынок нефти оказывает обвал американских фондовых рынков накануне - основные индикаторы рухнули на 2,4-4,4%, и это снизило аппетит инвесторов к рисковым активам, включая сырье.

"Падение рынков акций повышает опасения по поводу мирового спроса на нефть, усиливая снижение нефтяных котировок", - говорит аналитик Rakuten Securities Сатору Ёсида.

Служба энергетической информации

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