Этот контент был опубликован 5 декабря 2019 г. 21:32

Москва. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco определила итоговую цену размещения своих акций в рамках IPO - она составляет 32 саудовских риала или $8,53 за акцию.

Согласно сообщению компании, итоговый объем предложения составляет 3 млрд акций или 1,5% капитала без учета опциона на переподписку. Как и планировалось, 1% получат квалифицированные инвесторы, 0,5% - розничные покупатели.

Спрос со стороны институциональных инвесторов на акции саудовского нефтяного гиганта в итоге достиг $106 млрд, а вместе со спросом со стороны индивидуальных инвесторов - $119 млрд.

Сбор заявок на акции компании начался 17 ноября, для индивидуальных инвесторов он завершился 28 ноября, для институциональных - 4 декабря. Размещение Saudi Aramco проходит на местной бирже - Tadawul.

Ценовой диапазон размещения Saudi Aramco составлял 30-32 саудовских риала за акцию, или $8-8,53 за акцию, что соответствует оценке всей компании в $1,6-1,7 трлн.

При размещении по верхней границе правительство Саудовской Аравии, выступающее продавцом, получит как минимум $25,6 млрд. Эта сделка уже станет крупнейшей в истории, побив рекорд китайского интернет-гиганта Alibaba, объем размещения которого в 2014 году достиг $25 млрд.

Однако объем IPO Saudi Aramco может вырасти, если будет реализован опцион на доразмещение еще 450 млн акций. Тогда саудовские власти получат $29,4 млрд.

Saudi Aramco в 2018 году получила чистую прибыль в размере $111,1 млрд, этот результат превзошел прибыль Apple Inc., Alphabet Inc. (материнской компании Google) и Exxon Mobil Corp. вместе взятых.

Инициатором выхода компании на публичный рынок считается наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд. Саудовская Аравия проводит политику по снижению зависимости страны от экспорта нефти и диверсификации ее экономики - соответствующую стратегию под названием Vision 2030 курирует наследный принц. Средства, полученные от IPO Saudi Aramco, в частности, могут быть направлены на ее реализацию.

***/ Чч мф

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