Этот контент был опубликован 17 апреля 2020 г. 10:01

Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Нефть WTI продолжает дешеветь, цена майского контракта в пятницу опустилась ниже $19 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) по данным на 10:30 МСК опустился в цене на $1,19 (5,99%) - до $18,68 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $19,87 за баррель, оставшись на уровне предыдущей сессии - минимальном с 7 февраля 2002 года.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени составляет $27,95 за баррель, что на $0,13 (0,47%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Пк ск *

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!