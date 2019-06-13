Вашингтон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Эсминец военно-морских сил США USS Bainbridge ("Бейнбридж") оказал содействие в спасении моряков одного из танкеров, подвергшихся нападению, сообщило в четверг американское Центральное военное командование (CENTCOM).
"ВМС США в регионе получили два сигнала бедствия в 6:12 утра по местному времени (совпадает с московским - ИФ) и второй - в 7:00 утра. Эскадренный миноносец USS Bainbridge (DDG 96) находился поблизости и оказал помощь танкеру Kokuka Courageous", - говорится в сообщении CENTCOM.
В сообщении говорится, что 21 моряк покинул судно и находится на борту эсминца "Бейнбридж".
Ранее иранский телеканал Press TV опубликовал видеозапись, на которой запечатлена группа российских моряков с другого танкера, пострадавшего в Оманском заливе.
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