Этот контент был опубликован 29 марта 2019 г. 1:03

Вашингтон. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Джозеф Вотел уходит в отставку, его место займет генерал Кеннет Маккензи, сообщил и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан.

"Сегодня было честью отдать должное уходящему в отставку командующему CENTCOM генералу армии США Вотелу за его почти 40 лет выдающейся службы и поприветствовать генерала Маккензи, который возглавит Центральное командование США", - написал П.Шанахан в своем Twitter.

CENTCOM - единое командование в составе Вооружённых Сил США, отвечающее за планирование операций и управление американскими войсками в случае военных действий в регионах Среднего Востока, Восточной Африки и Центральной Азии.

Штаб расположен на авиабазе Макдилл в штате Флорида.

1вз аг

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