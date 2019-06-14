Этот контент был опубликован 14 июня 2019 г. 4:34

Вашингтон. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) опубликовало видео, на котором якобы видно, как катер ВМС Ирана извлекает неразорвавшуюся мину, прикрепленную к корпусу принадлежащего Японии танкера-химовоза Kokura Courageous.

Центральное командование опубликовало нарезку черно-белых кадров низкого качества, на которых видно как небольшая лодка подходит к танкеру.

При этом нельзя прочесть ни названия судов, не обнаружить другие опознавательные знаки.

На видео можно рассмотреть, как человек, стоящий на носу лодки, удаляет некий объект из корпуса танкера.

По мнению американских чиновников, это, скорее всего, неразорвавшаяся мина.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленных чиновников сообщил, что в распоряжении США есть видео и фото, на которых видно, как катер ВМС Ирана извлекает неразорвавшуюся мину, прикрепленную к корпусу принадлежащего Японии танкера-химовоза Kokura Courageous.

По мнению представителей Минобороны США, таким образом иранцы стремились удалить доказательства своей причастности к нападению.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в нападении на два танкера в Оманском заливе. Он отметил, что оценка была основана на разведданных, но не представил никаких публичных доказательств в поддержку своего утверждения.

При этом глава МИД Ирана заявил, что США выдвигают обвинения без каких-либо доказательств.

"Тот факт, что США немедленно бросились выдвигать обвинения против Ирана без каких-либо фактических и косвенных доказательств, делает очевидным тот факт, что группа Б перешла к плану Б: саботажу дипломатии, в том числе той, что проводит Синдзо Абэ, и сокрытию экономического терроризма против Ирана", - написал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем Twitter.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера - Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

1вз ад

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