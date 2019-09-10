Этот контент был опубликован 10 сентября 2019 г. 18:38

Нью-Йорк. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Крупнейшие мировые центробанки по-прежнему располагают инструментами для противостояния экономическому спаду, считает глава Банка Англии Марк Карни.

В то же время, по его словам, возможности для использования этих инструментов ухудшились, и в будущем центробанкам может понадобиться некоторая помощь за счет мер бюджетной и налоговой политики.

Вероятность ослабления экономического подъема по всему миру выросла, и понижательные риски увеличились, заявил Карни в ходе выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

В том случае, если ослабление роста превратится в нечто столь серьезное, что потребует запуска мощных стимулов мировыми центробанками, "инструменты у нас есть", сказал он.

Карни отметил, однако, что изменения в экономике и финансовой системе, произошедшие после финансового кризиса, привели к тому, что процентные ставки крупнейших мировых ЦБ теперь ниже, чем были в прошлом.

В связи с этим у центробанков сейчас меньше возможностей для использования их обычного инструмента стимулирования экономики - снижения краткосрочных процентных ставок, и в случае следующего спада им, вероятно, вновь придется прибегать к нетрадиционным мерам, включая выкуп облигаций и прогнозы и рекомендации по денежно-кредитной политике (forward guidance), заявил Карни.

По его словам, при том, что экономика США находится в хорошем состоянии, Федрезерв понизил базовую процентную ставку в июле и, вероятно, сделает это вновь, чтобы нивелировать растущие риски для экономики, связанные с замедлением глобального роста и торговой неопределенности.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) также смягчает политику, идя собственным путем, при отрицательной ставке по депозитам, чего не стоит ждать от Великобритании, отметил Карни.

В нынешних условиях Федрезерв, ставка которого является более высокой по сравнению с ЕЦБ и Банком Англии, имеет наибольшее пространство для маневра. У британского ЦБ больше возможностей в плане стимулирования экономики за счет снижения ставки, чем у ЕЦБ, добавил он.

Комментируя ситуацию вокруг Brexit, Карни отметил очень высокую волатильность фунта, реагирующего на новости относительно выхода Британии из Евросоюза.

Курс фунта в паре с долларом США прибавляет 0,1% во вторник, в паре с евро - также 0,1%.

Служба финансово-экономической информации

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