Нью-Йорк. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Крупнейшие мировые центробанки по-прежнему располагают инструментами для противостояния экономическому спаду, считает глава Банка Англии Марк Карни.
В то же время, по его словам, возможности для использования этих инструментов ухудшились, и в будущем центробанкам может понадобиться некоторая помощь за счет мер бюджетной и налоговой политики.
Вероятность ослабления экономического подъема по всему миру выросла, и понижательные риски увеличились, заявил Карни в ходе выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.
В том случае, если ослабление роста превратится в нечто столь серьезное, что потребует запуска мощных стимулов мировыми центробанками, "инструменты у нас есть", сказал он.
Карни отметил, однако, что изменения в экономике и финансовой системе, произошедшие после финансового кризиса, привели к тому, что процентные ставки крупнейших мировых ЦБ теперь ниже, чем были в прошлом.
В связи с этим у центробанков сейчас меньше возможностей для использования их обычного инструмента стимулирования экономики - снижения краткосрочных процентных ставок, и в случае следующего спада им, вероятно, вновь придется прибегать к нетрадиционным мерам, включая выкуп облигаций и прогнозы и рекомендации по денежно-кредитной политике (forward guidance), заявил Карни.
По его словам, при том, что экономика США находится в хорошем состоянии, Федрезерв понизил базовую процентную ставку в июле и, вероятно, сделает это вновь, чтобы нивелировать растущие риски для экономики, связанные с замедлением глобального роста и торговой неопределенности.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) также смягчает политику, идя собственным путем, при отрицательной ставке по депозитам, чего не стоит ждать от Великобритании, отметил Карни.
В нынешних условиях Федрезерв, ставка которого является более высокой по сравнению с ЕЦБ и Банком Англии, имеет наибольшее пространство для маневра. У британского ЦБ больше возможностей в плане стимулирования экономики за счет снижения ставки, чем у ЕЦБ, добавил он.
Комментируя ситуацию вокруг Brexit, Карни отметил очень высокую волатильность фунта, реагирующего на новости относительно выхода Британии из Евросоюза.
Курс фунта в паре с долларом США прибавляет 0,1% во вторник, в паре с евро - также 0,1%.
Служба финансово-экономической информации
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