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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 13:35 18.09.2018 - 13:35

Париж. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Власти Парижа приняли решение закрывать для автотранспорта центральную часть города каждое первое воскресенье месяца, начиная с 7 октября, сообщает газета "Фигаро".

"Парижская мэрия провела эксперимент по закрытию центральных улиц для проезда на автомобилях и других видах транспорта, предоставив пешеходам и велосипедистам свободно передвигаться. Поскольку он имел успех у жителей Парижа, с 7 октября каждое первое воскресенье месяца центр столицы будет пешеходным", - пишет издание.

Запрет на движение транспорта коснется островов Сите и Сен-Луи, площади Шатле, районов Лувра, Оперы Гарнье, квартала Марэ и Елисейских полей. Следует отметить, что ограничения автомобильного движения в центре Парижа не будут распространяться на основные дороги, например, Le boulevard de Sebastopol.

"Проект является результатом партнерства префектуры полиции, глав окружных и районных ассоциаций. Его очень ждали все парижане. Кроме того, создание пешеходной зоны в центре города позволит значительно снизить уровень загрязнения воздуха в центральных районах французской столицы и ненадолго избавить жителей от шума", - цитирует газета городского советника.

По данным издания, инициатором борьбы с загрязнением воздуха в Париже была мэр Анн Идальго. Она предложила план по закрытию для проезда автомобилей по Елисейским полям еще в 2014 году.

1ту ез ав

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