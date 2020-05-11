Этот контент был опубликован 11 мая 2020 г. 11:40

Берлин. 11 мая. ИНТЕРФАКС - Центр по лечению больных с коронавирусом COVID-19 открылся в понедельник в Берлине на территории выставочного центра, с приветственным словом на открытии выступила сенатор Берлина по вопросам здравоохранения Дилек Калайчи.

"Центр для лечения коронавируса построен за короткое время, всего 4 недели. Он обеспечит безопасность берлинцам в случае такой необходимости. Эта резервная больница может служить образцом планирования на случай чрезвычайного положения в ситуации пандемии", - сказала Калайчи.

В одном из залов нового центра к использованию готово около 500 мест, в общей сложности предполагается снабдить центр 1000 резервными местами.

По данным на 11 мая в Германии коронавирусом нового типа заражено 169575 человека, 7417 человек скончались. За последние сутки прирост новых заболеваний составил 357 случаев.

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