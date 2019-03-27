Этот контент был опубликован 27 марта 2019 г. 5:03

Лангкави (Малайзия). 27 марта. ИНТЕРФАКС - Перуанский сервисный центр для Ми-171Ш начнет работу в первой половине 2019 года, сообщил "Интерфаксу" заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" Игорь Чечиков.

"В настоящее время силами российских специалистов выполняются пусконаладочные работы в сервисном центре в Перу, создаваемом в рамках выполнения оффсетных обязательств при поставке вертолетов Ми-171Ш",- заявил И.Чечиков.

"Открытие сервисного центра планируется в первом полугодии 2019 года, после чего перуанская сторона при содействии "Вертолетов России" начнет ремонт вертолетов данного типа",- сказал он.

Как сообщалось, контракт на поставку Перу первой партии из 24 вертолетов Ми-171Ш был заключен "Рособоронэкспортом" в декабре 2013 года. По имеющимся данным, поставки завершились в 2015 году. В 2016 году в Перу началось предусмотренное контрактом строительство сервисного центра. Планировалось, что он будет введен в строй через два-три года после начала строительства.

1ек ВВ

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