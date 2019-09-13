Этот контент был опубликован 13 сентября 2019 г. 14:45

Амстердам. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Цены на природный газ в Европе подскочили в пятницу на информации о том, что германский регулятор потребовал от OPAL Gastransport немедленного выполнения решения Европейского суда, аннулировавшего решение Еврокомиссии об исключении газопровода OPAL из-под европейского регулирования.

Цена газа с поставкой в следующем месяце на главной площадке Европы, голландской TTF, подскочила на 7%, до 15,457 евро за МВт/ч. В ходе сессии подъем цены достигал 9,6%, сообщает агентство Bloomberg.

Немецкое сетевое агентство Bundesnetzagentur заявило в пятницу, что в соответствии с решением суда ЕС не разрешит компании-оператору участвовать в аукционе на поставки по OPAL 16 сентября.

"Согласно позиции Федерального сетевого агентства, OPAL Gastransport (компания-оператор газопровода - ИФ) по решению суда запрещено проводить продажи мощностей, о которых идет речь. Это касается в особенности аукциона на октябрь, который должен состояться 16 сентября 2019 года", - говорится в заявлении агентства. Согласно заявлению, речь идет о мощностях в 15,86 млн кВт/ч.

В свою очередь "Газпрому" запрещено пользоваться этими мощностями для газового транзита.

Ранее 10 сентября польская компания PGNiG выиграла в Европейском суде дело о неправомерности исключения газопровода Opal из-под европейского регулирования.

Служба финансово-экономической информации

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