Этот контент был опубликован 20 января 2020 г. 11:56

Лондон. 20 января. ИНТЕРФАКС - Цены на жилье в Великобритании в январе 2020 года подскочили рекордными для этого месяца темпами на фоне снижения неопределенности в отношении перспектив Brexit после прошедших в стране в декабре парламентских выборов.

Согласно данным риэлтерского портала Rightmove, средние цены на жилье, выставленное на продажу в Великобритании, в январе увеличились на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем - до 306,810 тыс. фунтов стерлингов ($400 тыс.).

В Лондоне цены выросли на 2,1% - также максимальными темпами для января с начала отслеживания этих данных Rightmove в 2002 году.

"Кажется, мы наблюдаем высвобождение отложенного спроса, - отмечает директор Rightmove Майлз Шипсайд. - Хотя нас, вероятно, ждет еще множество поворотов в саге о Brexit, продавцы жилья получили возможность выставить свою недвижимость на продажу в ожидании весеннего скачка цен".

Число запросов от потенциальных покупателей жилья с момента парламентских выборов в Британии увеличилось на 15%, сообщает Rightmove.

Убедительная победа консерваторов на парламентских выборах в декабре сняла неопределенность в отношении сроков выхода Великобритании из ЕС. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, партия которого одержала победу, пообещал завершить процесс Brexit до 31 января 2020 года.

Тем не менее, эксперты отмечают наличие серьезных вопросов относительно долгосрочных перспектив британской экономики, скептически оценивая возможность быстрого заключения торгового соглашения с Евросоюзом.

Служба финансово-экономической информации

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