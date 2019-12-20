Этот контент был опубликован 20 декабря 2019 г. 6:42

Токио. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок слабо колеблются в пятницу после повышения днем ранее до максимумов с середины сентября.

При этом котировки могут продемонстрировать подъем по итогам третьей недели подряд.

Позитивное влияние на рынок оказали данные о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе, а также оптимизм вокруг первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, сообщает MarketWatch.

Предложение на рынке скорее всего продолжит сокращаться до конца года, полагает эксперт Tyche Capital Advisors Тарик Захир. Однако в первом квартале цены, по его мнению, пойдут вниз из-за ослабления спроса. "Конечно же, любые проблемы с первой фазой сделки с Китаем ускорят движение вниз" на фоне беспокойства относительно восстановления спроса на топливо, отмечает Захир.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:14 МСК подорожали на $0,07 (на 0,11%) - до $66,61 за баррель. В четверг их цена повысилась на $0,37 (на 0,56%), составив на закрытие $66,54 за баррель. Таким образом, Brent выросла шестую сессию подряд.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром опускаются на $0,07 (на 0,11%) - до $61,11 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $0,29 (на 0,48%), завершив день на отметке $61,22 за баррель.

Котировки нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в пятницу выросли на 0,4% - до 480,6 юаней за баррель. На этой недели они повысились на 3,1%.

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