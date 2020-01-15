Этот контент был опубликован 15 января 2020 г. 6:39

Нью-Йорк. 15 января. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть опускаются в среду после первого за шесть сессий подъема накануне.

Позитивный настрой трейдеров, связанный с готовящимся подписанием Вашингтоном и Пекином промежуточного торгового соглашения, ухудшился после появления в СМИ информации о том, что Штаты не планируют нового снижения пошлин для китайских товаров до президентских выборов в США, намеченных на ноябрь 2020 года.

Эксперты также предупреждают, что фундаментальные факторы для нефтяного рынка говорят в пользу снижения цен с учетом сигналов избыточного предложения нефти.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК составляет $64,31 за баррель, что на $0,18 (0,28%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник фьючерсы выросли в цене на $0,29 (0,45%), до $64,49 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,17 (0,29%) - до $58,06 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $58,23 за баррель, поднявшись на $0,15 (0,26%) по сравнению с предыдущей сессией.

Согласно оценкам Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,1 млн баррелей. Официальные данные о запасах будут обнародованы министерством энергетики США в среду, и средний прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg, также предполагает рост запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 10 января, на 1,1 млн баррелей.

Служба энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США во вторник повысила прогноз стоимости нефти WTI на 2020 год на 7,7% - до $59,25 за баррель, для Brent - на 7,1%, до $64,83 за баррель.

EIA ожидает, что как предложение нефти на мировом рынке, так и спрос на нее увеличатся в 2020 году.

Пк вч де

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