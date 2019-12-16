Этот контент был опубликован 16 декабря 2019 г. 7:37

Нью-Йорк. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть опускаются в понедельник после скачка по итогам предыдущей сессии, трейдеры оценивают промежуточное торговое соглашение между США и Китаем, о заключении которого было объявлено в пятницу.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск составляет $65 за баррель, что на $0,22 (0,34%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу фьючерсы подорожали на $1,02 (1,59%), до $65,22 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,23 (0,38%) - до $59,84 за баррель. К закрытию рынка в пятницу цена контракта составила $60,07 за баррель, поднявшись на $0,89 (1,5%) по сравнению с предыдущей сессией.

Президент США Дональд Трамп в минувшую пятницу объявил, что не будет вводить дополнительные пошлины на китайские товары с 15 декабря, как планировалось, поскольку стороны согласовали первую фазу торговой сделки.

Соглашение предусматривает наращивание Китаем закупок американской сельхозпродукции, энергоносителей и промышленных товаров, заявил Трамп. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сообщил также, что Пекин пообещал положить конец практике давления на зарубежные компании с целью получения от них технологических секретов в качестве условия предоставления им доступа к китайскому рынку.

Нефтяной рынок отреагировал ростом на сообщение о промежуточной торговой сделке в пятницу, поскольку ослабление торговых противоречий США и Китая улучшает перспективы спроса на нефть. Однако уже в понедельник трейдеры заняли осторожную позицию.

"Недостаток деталей относительно заключенного соглашения может оказать давление на нефтяной рынок на этой неделе", - отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Хоуи Ли.

"Тем не менее, тенденция к подъему цен на нефть, наблюдающаяся с начала октября, вероятно, сохранится, поскольку настрой трейдеров существенно улучшился", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

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