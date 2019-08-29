Этот контент был опубликован 29 августа 2019 г. 7:24

Нью-Йорк. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть опускаются в четверг после резкого скачка по итогам предыдущей сессии на данных министерства энергетики США о существенном снижении запасов нефти в стране.

Сдерживающим фактором для рынка стало то, что добыча нефти в Штатах на прошлой неделе выросла до очередного рекорда.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск составляет $60,16 за баррель, что на $0,33 (0,55%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду цена этих контрактов составила $60,49 за баррель, поднявшись на $0,98 (1,65%).

Фьючерс на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,19 (0,34%) - до $55,59 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $0,85 (1,55%), до $55,78 за баррель.

Как сообщило в среду министерство энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 10 млн баррелей - до минимального уровня с октября 2018 года. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали менее существенного снижения - на 4,7 млн баррелей.

Тем временем, добыча нефти в США за прошедшую неделю увеличилась на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 12,5 млн баррелей в сутки, максимального уровня с начала отслеживания этих данных министерством энергетики в 1983 году.

Снижение запасов нефти в США показывает, что агрессивное сокращение добычи странами ОПЕК+ оказывает влияние на мировой рынок, отмечают эксперты. Тем не менее, цены на нефть завершают август снижением, поскольку трейдеры не видят шансов на быстрое завершение торгового спора США и Китая, что негативно сказывается на прогнозах в отношении спроса.

"Продолжающиеся торговые споры продолжат оказывать понижательное давление на нефтяной рынок, что будет ограничивать подъем цен", - цитирует агентство Bloomberg аналитика по сырьевому сектору Samsung Futures Inc. в Сеуле Ким Кванграэ.

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