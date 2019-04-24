Этот контент был опубликован 24 апреля 2019 г. 7:34

Нью-Йорк. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть снижаются в среду после подъема по итогам предыдущей сессии до максимальных уровней с конца октября.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $74,17 за баррель, что на $0,34 (0,46%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Во вторник эти контракты выросли в цене на $0,47 (0,63%) - до $74,51 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,34 (0,51%) - до $65,96 за баррель. По итогам предыдущих торгов контракт поднялся в цене на $0,75 (1,14%) - до $66,3 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку оказывают опасения, что решение США не продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран может привести к нехватке топлива на мировом рынке.

В понедельник стало известно, что президент США Дональд Трамп не намерен продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран. Срок действия исключений завершится 2 мая.

Многие трейдеры сомневаются, что Д.Трамп действительно откажется продлевать исключения из санкций, учитывая его опасения "относительно последствий роста цен на топливо для рядовых американцев", отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

"Действия США призваны лишить Иран главного источника доходов, однако они могут иметь более серьезные последствия для рынка, поскольку неясно, будет ли потеря иранских поставок быстро восполнена", - цитирует эксперта MarketWatch.

Администрация Д.Трампа заявила, что страны ОПЕК, в том числе Саудовская Аравия и ОАЭ, обеспечат нефтяной рынок поставками в достаточном объеме, однако ОПЕК "до сих пор негодует из-за того, что Трамп еще на первом этапе предоставил эти исключения, учитывая, что страны организации наращивали добычу, чтобы восполнить потенциальный дефицит, который должны были спровоцировать так и не введенные в действительности ограничения", говорит Ф.Флинн.

"Нефтедобывающие страны потеряли миллиарды долларов, и они, конечно, недовольны. В это раз они не станут наращивать добычу заранее", - добавил эксперт.

Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти в ответ на ужесточение США антииранских санкций, но не планирует делать каких-либо радикальных шагов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, Эр-Рияд хотел бы дождаться реального сокращения поставок из Ирана, прежде чем существенно наращивать добычу.

В центре внимания трейдеров в среду - данные о запасах энергоносителей в США за минувшую неделю.

Согласно прогнозу S&P Global Platts, запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 500 тыс. баррелей, запасы бензина - упали на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей.

Тем временем, данные Американского института нефти (API) показали, что запасы нефти в США за минувшую неделю увеличились на 6,86 млн баррелей. Резервы нефти на терминале в Кушинге, по информации API, снизились третью неделю подряд - на 389 тыс. баррелей.

пк вч вш*

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