Этот контент был опубликован 30 мая 2019 г. 17:26

Нью-Йорк. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Нефть дешевеет после публикации данных о запасах энергоносителей в США, указавших на менее значительное, чем ожидалось, снижение запасов нефти на прошлой неделе.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:20 мск в четверг составила $68,34 за баррель, что на $1,1 (1,6%) ниже уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,64 (1,09%) - до $58,17 за баррель.

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 282 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, ожидали более существенного снижения запасов - на 1,4 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились за неделю на 16 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 12,3 млн б/с.

Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - упали на 1,62 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов бензина на 800 тыс. баррелей, дистиллятов - на 225 тыс. баррелей.

В центре внимания трейдеров остаются события на Ближнем Востоке, а также торговые переговоры США и Китая.

Нарастающая напряженность в отношениях США и Ирана создает риски для поставок нефти из ближневосточного региона, отмечают эксперты.

В среду советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Ирану нет смысла выходить из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), кроме как для возобновления работы над ядерным оружием.

Тем временем, эскалация торгового спора Вашингтона и Пекина способствует росту опасений замедления глобального подъема и снижения спроса на нефть.

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