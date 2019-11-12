Этот контент был опубликован 12 ноября 2019 г. 6:31

Токио. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов во вторник после снижения днем ранее из-за неопределенности в ходе торговых переговоров между США и Китаем.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК подорожали на $0,14 (на 0,23%) - до $62,32 за баррель. В понедельник их цена снизилась на $0,33 (на 0,53%), составив на закрытие $62,18 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $0,15 (на 0,26%) - до $57,01 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена уменьшилась на $0,38 (на 0,66%), закрывшись на отметке $56,86 за баррель.

Развитие торговых переговоров США-КНР будет наиболее "значимым триггером" для настроений на нефтяном рынке, полагают аналитики AxiTrader.

Многие эксперты полагают, что крупнейшие производители ОПЕК+ не будут настаивать на более существенном сокращении нефтедобычи на заседании, которое пройдет в декабре. Вероятнее всего, они сохранят текущие ориентиры объемов производства, призвав членов альянса лучше исполнять обязательства в рамках достигнутых ранее договоренностей.

Однако США, Бразилия и Норвегия могут наводнить рынок свежей нефтью, что, по мнению Morgan Stanley, может привести к падению котировок почти на 30% (то есть до $45 за баррель) в случае, если ОПЕК+ не будут увеличивать объемы сокращения производства. Аналитики Citigroup и BNP Paribas ожидают снижения цен до уровня чуть выше $50 за баррель.

Очередное заседание ОПЕК+ назначено на 5-6 декабря.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) во вторник выросла на 0,4% - до 454,3 юаня за баррель. По итогам предыдущих торгов она поднялась на 0,2%.

Служба энергетической информации

oil@interfax.ru

gas@interfax.ru

utilities@interfax.ru

оь фф пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!