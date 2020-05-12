Этот контент был опубликован 12 мая 2020 г. 8:01

Москва. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть слабо поднимаются во вторник после падения по итогам предыдущей сессии, несмотря на информацию о планах дополнительного сокращения добычи нефти Саудовской Аравией и некоторыми другими странами ОПЕК.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:50 МСК составляет $29,71 за баррель, что на $0,08 (0,27%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник, 11 мая, июльские фьючерсы подешевели на $1,34 (4,3%).

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,2 (0,83%) - до $23,34 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта опустилась на $0,6 (2,4%).

Министерство энергетики Саудовской Аравии предписало госкомпании Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей (б/с) в сутки в дополнение к обязательствам страны в рамках сделки ОПЕК+. Таким образом, по сравнению с апрелем снижение добычи Саудовской Аравией составит 4,8 млн б/с. Кроме того, Saudi Aramco поручено изыскать возможности по снижению нефтедобычи в мае ниже 8,492 млн б/с по договорённости с клиентами.

Представитель министерства энергетики подчеркнул, что цель королевства - простимулировать другие страны-производители выполнять обязательства и обеспечить дополнительные сокращения для стабилизации мирового нефтяного рынка.

ОАЭ и Кувейт поддержали Саудовскую Аравию, также объявив о планах дополнительного снижения производства.

Несмотря на то, что действия Саудовской Аравии должны подтолкнуть другие страны к дополнительному сокращению добычи, сами по себе они указывают на сохранение низкого спроса на нефть в мире, говорится в обзоре AxiCorp.

"Заявление Эр-Рияда не смогло впечатлить рынки, поскольку ясно, что добыча сокращается из-за недостаточного спроса", - отмечает главный финансовый директор Velandera Energy Маниш Радж.

"Если нет покупателей нефти, то у рынка нет причин радоваться снижению добычи", - цитирует эксперта MarketWatch.

Кроме того, трейдеры по-прежнему обеспокоены недостатком мощностей нефтехранилищ и опасаются второй волны пандемии коронавируса, учитывая очередные скачки числа заражений в Китае, Южной Корее и Германии в последние дни, говорят эксперты AxiCorp.

Служба энергетической информации

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