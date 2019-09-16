Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 9:29

Москва. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть прибавляют 9-10% в понедельник после атак на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии, которые привели к потере примерно 6% мирового производства сырья.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК составила $66,29 за баррель, что на $6,07 (10,08%) выше уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени до $59,8 за баррель, продемонстрировав рост на $4,95 (9,01%).

На пике повышение цен в ходе сессии в понедельник достигало 11-13% - подъем цен стал максимальным с февраля 2016 года.

В минувшую субботу стало известно о новом нападении на нефтяные объекты Саудовской Аравии - атаке беспилотников подверглись крупнейшее в стране нефтеперерабатывающее предприятие Абкайк и крупное нефтяное месторождение Хурайс. В результате было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки (б/c), то есть около половины всего объема, добываемого в стране.

НПЗ Абкайк в нормальном режиме производит порядка 9,8 млн б/с и считается одним из крупнейших в мире предприятий.

"По моему мнению, Саудовская Аравия сможет восстановить производство нефти в объеме 3 млн б/с в ближайшие 2-5 дней, однако на возврат еще 2,7 млн б/с потребуется больше времени, с учетом особенностей НПЗ Абкайк", - отмечает аналитик по энергетическому сектору Mizuho Securities Роберт Ягер.

Объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии неоднократно подвергались атакам в последние месяцы, однако последнее нападение, вероятно, нанесло наиболее серьезный ущерб. Кроме того, оно стало очередным напоминанием о том, что напряженность на Ближнем Востоке сохраняется, и может поставить под угрозу поставки нефти из региона на мировой рынок, пишет MarketWatch.

Атаки привели "к временной остановке операций" на НПЗ Абкайк и месторождении Хурайс, заявил новый министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд. Пожар на объектах "взят под контроль", передало слова министра SaudiPressAgency.

К вечеру понедельника Саудовская Аравия планирует восстановить примерно треть объемов добычи, сниженной из-за инцидента.

Ответственность за атаку на саудовские объекты взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил в этом Иран, отметив отсутствие свидетельств того, что атаки произошли из Йемена.

"Иран провел беспрецедентную атаку на мировую систему энергоносителей", - написал Помпео в Twitter.

Служба энергетической информации

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