Этот контент был опубликован 30 декабря 2019 г. 6:59

Нью-Йорк. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Нефть продолжает дорожать в понедельник после подъема цен в пятницу до максимумов с середины сентября на данных о более существенном, чем ожидалось, снижении запасов в США.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $68,35 за баррель, что на $0,19 (0,28%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу фьючерсы выросли в цене на $0,24 (0,35%), до $68,16 за баррель.

Февральский фьючерс WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,05 (0,08%) - до $61,77 за баррель. К закрытию рынка в пятницу цена контракта составила $61,72 за баррель, поднявшись на $0,04 (0,06%) по сравнению с предыдущей сессией.

За минувшую неделю Brent подорожала на 3,1%, WTI - на 2,1%, причем подъем цен был отмечен по итогам четвертой недели подряд.

Доклад Минэнерго США, обнародованный в минувшую пятницу, указал на снижение запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 20 декабря, на 5,467 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали сокращение запасов на 3 млн баррелей.

Цены на нефть могут завершить текущий год максимальным ростом с 2016 года благодаря прорыву в торговых переговорах США и Китая, а также заключению странами ОПЕК+ соглашения о дополнительном ограничении добычи.

Эксперты, однако, ожидают замедления рынка в дальнейшем.

"Лучшие темпы повышения цен, вероятно, уже позади", - цитирует агентство Bloomberg главного аналитика Oanda Джеффри Хэлли. Эксперт отмечает, в частности, слабые шансы на заключение полномасштабного торгового соглашения США и Китаем, что ограничит подъем нефтяного рынка.

Тем временем, эксперты JBC Energy ожидают, что добыча нефти в странах вне ОПЕК, включая США, в 2020 году будет расти максимальными темпами за 15 лет. По их оценкам, в Штатах производство нефти в следующем году увеличится на 850 тыс. баррелей в сутки. Добыча в странах вне ОПЕК без учета США вырастет на 820 тыс. б/с, ожидают в JBC.

пк ск де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!