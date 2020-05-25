Этот контент был опубликован 25 мая 2020 г. 8:10

Москва. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть поднимаются в понедельник на сигналах дальнейшего сокращения добычи в США при продолжающемся восстановлении спроса.

При этом, трейдеры опасаются, что растущая напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина может затруднить восстановление спроса.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК составляет $35,29 за баррель, что на $0,16 (0,46%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу июльские контракты подешевели на $0,93 (2,6%).

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на $0,33 (0,99%) - до $33,58 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контрактов уменьшилась на $0,67 (2%).

Отношения США и Китая резко испортились после того, как Вашингтон обвинил власти КНР в недостаточно быстром раскрытии информации о вспышке коронавирусной инфекции. Кроме того, стороны расходятся во мнениях по вопросу Гонконга, где Пекин стремится усилить свое лидерство.

В минувшие выходные министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что определенные силы в Штатах толкают страны к новой "холодной войне", призвав Вашингтон отказаться от попыток изменить КНР.

"Растущая напряженность в отношениях США и Китая продолжит портить ландшафт нефтяного рынка", - цитирует агентство Bloomberg аналитика AxiCorp Ltd. Стивена Иннеса.

За минувшую неделю нефть Brent подорожала на 8,1%, WTI - на 12,6%. Стоимость обоих сортов увеличилась четвертую неделю подряд на фоне роста потребления в Китае, где большинство предприятий уже возобновило работу после приостановки из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Другие страны постепенно смягчают ограничения, введенные с целью сдерживания распространения коронавируса, что дает надежду на дальнейший рост спроса.

Тем временем, число действующих нефтегазовых буровых установок в США сократилось по итогам 11-й недели подряд, опустившись до минимума за всю историю отслеживания этих данных с 1940-х годов.

Их количество за неделю, завершившуюся 22 мая, уменьшилось на 21 единицу, до 318 установок, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. Показатель обновляет рекордные минимумы уже три недели подряд. Годом ранее в стране работало 983 буровых.

Количество нефтяных установок на прошлой неделе сократилось по итогам 10-й недели подряд - на 21 штуку, до 237 единиц, что является минимумом с 2009 года.

Служба энергетической информации

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