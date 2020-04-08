Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 7:34

Токио. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть уверенно повышаются на торгах в среду после падения по итогам предыдущих торгов.

Росту котировок способствуют надежды на то, что крупнейшие в мире производители согласятся сократить добычу. Рынок ждет видеоконференцию стран ОПЕК+, которая должна состояться в четверг.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:16 МСК составляет $32,90 за баррель, что на $1,03 (3,23%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник фьючерсы упали в цене на 3,57%, до $31,87 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $1,57 (6,64%) - до $25,20 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $23,63 за баррель, опустившись на $2,45 (9,39%) по сравнению с предыдущей сессией.

Заседание ОПЕК+ официально назначено на 9 апреля на 16:00 (Вена), сообщили "Интерфаксу" несколько делегатов. Официальный представитель Минэнерго РФ подтвердил, что Россия примет участие в видеоконференции.

Между тем в пятницу, 10 апреля, Саудовская Аравия, председательствующая в G20, проведет виртуальную внеочередную встречу министров энергетики, для содействия глобальному диалогу и кооперации для обеспечения стабильности энергетических рынков и укрепления мировой экономики, говорится в сообщении организатора.

"В следующие два дня ожидания, определенно, будут очень высокими", - говорит глобальный директор по рыночной стратегии Westpac Роберт Ренни, которого цитирует Financial Times.

Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти в стране в 2020 году на 1,2 млн б/с по сравнению с мартовским прогнозом - до 11,8 млн б/с, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Ведомство отмечает в отчете, что прогнозная добыча в этом году будет на 0,5 млн б/с меньше, чем в 2019 году. В случае реализации такого прогноза падение производства в 2020 году станет первым годовым снижением с 2016 года.

В 2021 году EIA ожидает дальнейшего снижения добычи нефти в США - еще на 0,7 млн б/с, до 11,1 млн б/с.

ор вч бп*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!