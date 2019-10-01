Этот контент был опубликован 1 октября 2019 г. 9:08

Нью-Йорк. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть поднимаются во вторник после резкого падения накануне на информации о том, что саудовская нефтекомпания Saudi Aramco полностью восстановила добывающие мощности, пострадавшие в результате недавней атаки.

Нефть Brent подорожала на 0,6% в сентябре, однако завершила третий квартал падением на 8,7%, WTI потеряла 1,9% за месяц и 7,5% за квартал.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК составляет $59,69 за баррель, что на $0,44 (0,74%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов снизилась на $1,79 (2,93%), до $59,25 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,48 (0,89%) - до $54,55 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт упал в цене на $1,84 (3,29%), до $54,07 за баррель.

В понедельник глава трейдингового подразделения Saudi Aramco Ибрагим аль-Буайнян сообщил, что компания восстановила добывающие мощности до уровня, который поддерживался до атак на ее объекты, произошедших в середине сентября. Таким образом, добыча нефти в Саудовской Аравии превышает 9,9 млн баррелей в сутки.

"Это заявление стало "медвежьим" катализатором для рынка в понедельник", - отмечает редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.

"Ожидания, что добывающие мощности в Саудовской Аравии будут восстановлены быстрее, чем предполагалось, стали причиной падения цен на нефть на прошлой неделе, и подтверждение этих ожиданий спровоцировало новую волну продаж", - цитирует эксперта MarketWatch.

В центре внимания трейдеров - торговые переговоры США и Китая, намеченные на 10-11 октября. Сам факт возобновления переговоров дает инвесторам небольшую надежду на то, что стороны могут добиться какого-то прогресса, и это остановит дальнейшее ослабление глобального экономического подъема и спроса на нефть, отмечают эксперты.

Служба энергетической информации

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