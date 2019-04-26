Этот контент был опубликован 26 апреля 2019 г. 12:06

Нью-Йорк. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Нефть эталонных марок резко ускорила снижение в ходе торгов в пятницу, при этом цена Brent упала ниже $73 за баррель впервые с 18 апреля.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:50 МСК подешевели на $1,56 (на 2,1%) - до $72,79 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снижаются к указанному времени на $1,27 (на 1,95%) - до $63,94 за баррель.

Возможно, Brent испытывает техническое давление после того, как котировкам не удалось закрыться выше психологически важной отметки в $75 за баррель, рассуждает старший аналитик сырьевого рынка в Saxo Bank Оле Хансен.

Служба энергетической информации

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